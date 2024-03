L’Inter ha fissato il prezzo di Bastoni. Ma la volontà è un’altra

Fra i gioielli della rosa dell’Inter figura sicuramente Alessandro Bastoni. Il difensore nerazzurro si sta affermando come uno dei migliori dell’intera Serie A e anche nel panorama europeo, tant’è che – come riporta La Gazzetta dello Sport – la Premier League in passato ha bussato spesso per prendere informazioni e anche oggi ci sono numerosi club interessati.

Secondo la rosea, il club di Viale della Liberazione avrebbe comunque fissato un prezzo orientativo per acquistare Bastoni: non meno di 70 milioni di euro. Tuttavia, la duplice volontà (del club e soprattutto del giocatore) è quella di andare avanti insieme.