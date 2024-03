Bento-Inter, l’operazione si complica per un motivo

L’Inter ha ormai scelto il suo profilo preferito come nuovo portiere in vista della prossima stagione. La permanenza di Emil Audero non è una priorità in casa nerazzurra: il progetto è quello di acquistare un estremo difensore giovane e valido, che possa con il tempo raccogliere l’eredità di Yann Sommer diventando titolare. Un po’ quanto fatto con Julio Cesar nel 2005 (che superò gradualmente Francesco Toldo) e André Onana nel 2022 (capace di scalzare in pochi mesi il capitano Samir Handanovic).

Come riporta La Gazzetta dello Sport, i fari restano puntati su Bento, portiere brasiliano in forza all’Athletico Paranaense. Il classe 1999, il cui sponsor principale è fin dall’inizio proprio il connazionale Julio Cesar, ha una clausola rescissoria da 60 milioni che però non verrà presa in considerazione neppure dal club carioca, il quale comunque si sfrega le mani dopo la doppia titolarità di Bento nelle amichevoli del Brasile contro Inghilterra e Spagna.

La vetrina internazionale non fa il gioco del club nerazzurro, che vede l’operazione complicarsi a causa dei numerosi interessi manifestati da diversi club, soprattutto dalla Premier League. Su di lui già da tempo ci sono Nottingham Forest e Wolverhampton, ma adesso sarebbe sceso in campo con decisione anche il Chelsea. Il brasiliano è osservato con attenzione anche dal Benfica, che già l’anno scorso si inserì con successo nell’operazione Trubin, altro obiettivo dei nerazzurri.