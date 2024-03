CdS: “Futuro Inter, solo due scenari”. Non c’è la permanenza di Zhang

Mancano 52 giorni al 20 maggio 2024, data in cui scadranno i termini per la restituzione del prestito erogato da Oaktree a Suning nel 2021, pari a 275 milioni più gli interessi che hanno fatto lievitare la cifra fino a circa 375.

Secondo il Corriere dello Sport, oggi esistono soltanto due scenari per il futuro societario dell’Inter e in nessuno di questi è contemplata la permanenza di Steven Zhang alla guida del club nerazzurro. Il primo porta all’escussione del pegno in caso di mancata restituzione del denaro, quindi Oaktree nuovo proprietario dell’Inter. Il secondo prevede la cessione del club prima di quella data: ipotesi difficile visti i tempi ristretti ma sarebbe sicuramente più vantaggiosa per Zhang.

Secondo il quotidiano romano, inoltre, c’è un soggetto che avrebbe avviato da poco una procedura di valutazione dell’Inter. Si tratta con tutta probabilità di un compratore coinvolto da Oaktree nell’operazione e nei prossimi giorni si avranno maggiori informazioni.