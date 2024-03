Gazzetta: “Inter, Acerbi resta in bilico. Il club si chiede una cosa”

L’Inter continua a guardare sul mercato per reperire un difensore centrale (possibile un nuovo colpo a zero), sebbene Francesco Acerbi sia stato assolto dalle accuse di razzismo. In caso di squalifica, le strade dei nerazzurri e dell’ex Lazio si sarebbero certamente separate, ma secondo La Gazzetta dello Sport in Viale della Liberazione ci sono ancora degli interrogativi in prospettiva futura.

Marotta e Ausilio si chiedono se Acerbi – reduce da due stagioni molto positive – possa garantire la stessa tenuta psicofisica anche per la prossima annata. Da un lato pesa l’età e i due infortuni accusati al polpaccio (uno ad agosto e l’altro a febbraio) che lo hanno tenuto fuori per diverse partite; dall’altro, il club si interroga sugli effetti che il caso Juan Jesus avrà sul rendimento del difensore, il quale ha ammesso di aver vissuto un periodo senza precedenti.

Per questi motivi, la permanenza di Acerbi all’Inter non è scontata, almeno secondo la rosea. I nerazzurri si guardano intorno, ma senza l’affanno di dover intervenire per forza, vista la presenza del 36enne e di Stefan De Vrij. I contratti di entrambi scadranno nel 2025.