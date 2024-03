Francesco Acerbi è stato assolto dall’accussa di razzismo, ma le valutazioni dell’Inter sull’ingaggio di un nuovo difensore centrale non si fermano. Il club nerazzurro è conscio dell’età avanzata dell’ex Lazio e per questo potrebbe aggiungere un nuovo interprete all’organico già per la prossima stagione. Kim del Bayern Monaco e Mavropanos del West Ham restano nel mirino, ma oggi La Gazzetta dello Sport si sofferma su un possibile colpo a zero per il 2024-25.

Il nome è quello di Mario Hermoso, classe 1995 spagnolo dell’Atletico Madrid con il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Il 28enne è alle prese con la trattativa per il rinnovo, che però sta incontrando non poche difficoltà e così crescono le possibilità di diventare free agent.

Hermoso ha impressionato l’Inter nel doloroso incrocio di Champions League contro i Colchoneros e dalle parti di Viale della Liberazione piacciono la sua esperienza e l’abilità già acquisita nella difesa a tre, adottata da Diego Simeone. Lo spagnolo è di piede mancino, abile in fase di impostazione e può disimpegnarsi sia da centrale che da terzo di sinistra. Su di lui c’è anche la concorrenza della Premier League da tenere d’occhio, mentre la richiesta d’ingaggio da 5 milioni non spaventa il club, che avrebbe margini per accontentarlo.