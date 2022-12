Sky Sports DE – Il Borussia Dortmund accelera per Bensebaini a zero: accordo vicino

Niente Inter, quindi, per l'esterno algerino

Simone Frizza

Secondo Sky Sports DE, il Borussia Dortmund avrebbe deciso di mollare Raphael Guerreiro e puntare invece su Ramy Bensebaini per la fascia sinistra. L'accordo per ingaggiare l'algerino, in scadenza di contratto con il Borussia Mönchengladbach, sarebbe vicinissimo. La motivazione che ha spinto il club giallonero sarebbe prettamente tattica, spiegano dalla Germania. Il terzino sinistro è una lacuna presente ormai da tempo nella squadra, e Raphael Guerreiro in questi anni non ha convinto al 100%. Il portoghese viene giudicato come troppo offensivo ed eccessivamente incline agli infortuni, motivo per cui il suo contratto non verrà rinnovato.

Bensebaini invece sembra calzare meglio con le necessità del club, ed il BVB starebbe per dare l'accelerata decisiva all'operazione. Va depennato quindi uno dei tanti nomi anche sulla lista dell'Inter per il ruolo di esterno sinistro: la pista non si è mai scaldata eccessivamente, però l'algerino era comunque un osservato speciale da tempo per la dirigenza nerazzurra. Il tutto in attesa di capire cosa ne sarà di Gosens.

L'OPINIONE DI PASSIONE INTER

Come scritto sopra, Bensebaini non è mai stato un obiettivo realmente concreto dell'Inter. Certamente un profilo interessante, soprattutto a parametro zero, ma non da mani nei capelli ora che il suo futuro sembra essere lontano da Milano.