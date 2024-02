Spazio anche per le questioni di mercato nell’ultima puntata su Cronache di Spogliatoio che ha visto protagonista il giornalista Fabrizio Biasin, esperto di casa Inter. Dopo aver parlato dei rinnovi di Barella e Lautaro Martinez, al cronista viene chiesto delle possibili cessioni in estate: “Chi vende l’Inter? Lì bisogna affidarsi ai padri della plusvalenza. L’anno scorso l’Inter ha fatto i soldi con un giocatore che in questo momento è il più detestabile di tutta Manchester. Io credo per esempio Dumfries. Troppi centrocampisti con Zielinski? Cominciamo a togliere quello che devi togliere. Klaassen lo levi, Sensi va a scadenza e ne hai già tolti due. Poi devi fare delle scelte. Chiaro che non bisogna prendersi in giro. Se tu vuoi fare un mercato devi riuscire a creare denaro. Bastano i 20 milioni di Dumfries? Non credo. Bisognerà trovare qualcun altro. Tu devi partire sempre da una domanda che ti devi fare: non chi parte, non devo aver paura di quello che parte ma devo temere quello che arriva. Cioè se c’è il sostituto tutti sono sacrificabili però ci deve essere il sostituto. C’è il sostituto di Calhanoglu? Faccio fatica a immaginarlo in questo momento. Piuttosto… Quanto è costato Thuram? Però non voglio dirlo. E non lo dico. Non l’ho detto. Sto dicendo che l’anno scorso hai preso un giocatore a 0 e fatto più 50, magari…“.