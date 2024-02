Tutto pronto a San Siro per la 25a giornata di Serie A, ultimo impegno dell’Inter prima degli ottavi di finale di Champions League contro l’Atletico Madrid. I nerazzurri affrontano la Salernitana, ultima in classifica e fresca di cambio di allenatore, con l’arrivo di Fabio Liverani.

Simone Inzaghi però non vuole sottovalutare l’impegno e sceglie un turnover molto ridotto. Oltre a De Vrij, cambio obbligato al posto dell’infortunato Acerbi, le uniche differenze rispetto alla gara con la Roma arrivano dalle fasce, dove i titolari saranno Dumfries e Carlos Augusto.

Liverani sceglie il 3-4-2-1 per la sua prima gara da allenatore della Salernitana, con Candreva a fare da supporto dietro alla coppia d’attacco composta da Dia e Tchaouna. In difesa non ci sarà l’esordio di Manolas: al fianco di Boateng giocheranno Pasalidis e Pellegrino.

Di seguito le formazioni ufficiali di Inter-Salernitana: