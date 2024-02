Inter-Salernitana, Sensi ancora INDISPONIBILE: le sue condizioni

Stefano Sensi non sarà in panchina per la sfida di Serie A tra Inter e Salernitana Il centrocampista, infatti, sarà costretto a saltare la gara per via di un intervento di rimozione della placca alla caviglia, come riportato dal giornalista Matteo Barzaghi.

La placca risale all’operazione dello scorso anno, quando Sensi era al Monza. Inzaghi non lo avrà a disposizione per alcune settimane, con il suo rientro previsto per tra 3-4 settimane, per la gara contro il Bologna o contro il Napoli.