A pochi minuti da Inter-Salernitana, Beppe Marotta ha commentato l’imminente impegno dei nerazzurri ai microfoni di Sky Sport, soffermandosi anche su alcune questioni di mercato. Queste le sue parole:

TURNOVER – “L’Inter nelle competizioni in cui partecipa deve sempre ottenere il massimo. Questo è l’obiettivo riconosciuto. L’allenatore allena i giocatori tutti i giorni e sa valutare chi mettere in campo. Nel calcio le partite ormai durano 100 minuti e i cambi sono sempre importanti. Avrà fatto questa scelta razionalmente e non gli si può dire nulla, perché sta lavorando egregiamente. Condivido quello che ha fatto”.

RINNOVI – “Per la gestione dei rinnovi non ci genera ansia perché abbiamo a che fare con bravi professionisti innamorati di questa maglia. Siamo fiduciosi e non vorremmo anche parlarne più di tanto perché vorremmo concentrarci. Questi saranno due mesi in cui ci giochiamo la stagione e vogliamo concentrarci.

ZIELINSKI-TAREMI – “L’attività esterna del club prosegue ed è normale che l’area tecnica stia monitorando quelle opportunità per giocatori svincolati. Su Zielinski c’è grandissima attenzione da parte nostra, come per Taremi. Annunceremo in modo assolutamente trasparente se la cosa di potrà concretizzare o no”.

SALERNITANA – “Questa è una partita facile solo sulla carta, che nasconde insidie tremende. Questa è una delle partite più difficili. Vincere vuol dire andare a +10 e dobbiamo giocare con la massima motivazione. Bisogna dimenticare gli immensi punti di distacco che abbiamo dalla Salernitana”.

LAUTARO-PSG – “Noi rischiamo quotidianamente. Ad oggi non ci sono segnali o preoccupazioni. Se ci fossero li gestiremo nel migliore dei modi. Non mi pronuncio oltre perché non ci facciamo condizionare dalle notizie dai media. Noi siamo l’Inter e non vedo grandi differenze dal PSG. Abbiamo una società forte, perché la competitività ci arriva anche da quello che abbiamo dietro”.

ATLETICO MADRID – “Partecipare alla Champions è un motivo di orgoglio che premia il lavoro di tutta la società. Vogliamo onorarlo nel migliore dei modi. Martedì sarà la prima di due partite e saremo pronti, contro una squadra scorbutica con un allenatore tenace. Sarà una doppia partita non facile, ma sono fiducioso”.