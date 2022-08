Dalla Svizzera assicurano: Inter-BVB, accordo “inevitabile” per Akanji. Le cifre

L'accordo tra Inter e Borussia Dortmund per il cartellino di Manuel Akanji è uno scenario sempre più probabile. Sono queste le impressioni che arrivano direttamente dalla svizzera Blick TV, dove il giornalista Andreas Böni ha riportato le ultime novità sulla trattativa tra nerazzurri e gialloneri per il centrale svizzero. "Presto comincerà davvero la trattativa. Il Borussia inizialmente chiedeva 30 milioni, mentre ora si è abbassato a quota 20, mentre l'Inter sembra intenzionata ad offrirne 10", afferma il giornalista. "Si tratta però di strategie di negoziazione: i due club si metteranno d'accordo per la cifra di 15 milioni circa più bonus". Nessuna speranza, infine, anche per l'ipotesi di un prolungamento di contratto col BVB per permettere poi una cessione in prestito.