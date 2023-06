C’è tanto movimento in casa Barcellona, alle prese con una rosa da restaurare e soprattutto con i conti da mettere in ordine. La dirigenza blaugrana sta lavorando per piazzare diversi tasselli in uscita, mentre in entrata la priorità è rappresentata dal centrocampo dove, capito che non ci sarebbero stati margini per arrivare a Kimmich del Bayern Monaco, è scattata la caccia al piano B, con Martin Zubimendi della Real Sociedad in prima fila ma non solo lui in corsa.

Stando al Mundo Deportivo, molto vicino al Barça, resiste la candidatura di Marcelo Brozovic dell’Inter che piace per qualità ed esperienza. Secondo lo stesso quotidiano il fatto che la dirigenza interista sia ancora oggi interessata a Franck Kessie potrebbe favorire l’operazione. Le alternative sono Guido Rodriguez del Betis e, più indietro, Amrabat della Fiorentina.

L’opinione di Passione Inter

Attenzione a sottovalutare un eventuale addio di Brozovic. Dal punto di vista tecnico rimane un calciatore che va poi sostituito di reparto, quindi va trovato eventualmente l’incastro giusto. Il problema è che oggi il Barcellona valuta Kessie almeno quanto (se non di più) Brozovic. Non siamo d’accordo.