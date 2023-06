All’Inter sta benissimo e all’Inter apprezzano la sua enorme professionalità. Dopo un anno e mezzo però Robins Gosens a Milano non è ancora riuscito a decollare, messo in ombra anche dell’esplosione di Federico Dimarco, e chiuse in un nulla di fatto le trattative della scorsa estate e di nuovo a gennaio, ora il tedesco sembra davvero in procinto di poter dire addio.

Arrivano nuove conferme sul forte interesse dalla Bundesliga nei confronti dell’esterno ex Atalanta. È soprattutto l’Union Berlino, più del Wolfsburg, a muovere passi importanti in direzione Gosens. La qualificazione alla prossima Champions League spinge il club ad investimenti ambiziosi e secondo La Gazzetta dello Sport non sono per nulla spaventati dalle richieste da circa 20 milioni di euro avanzate dall’Inter. In Germania fanno eco, a breve andrà in scena un incontro per portare avanti i discorsi.

L’opinione di Passione Inter

In questo momento Dimarco è meritatamente il titolare sulla fascia e Gosens, da alternativa, rischia di pesare troppo in termini di costo squadra per un ruolo non di primo piano. Soprattutto perché per caratteristiche sembra sposarsi poco con ciò che richiede Inzaghi ai suoi esterni. La cessione, a malincuore, potrebbe essere la soluzione giusta per trovare un sostituto più adatto e, soprattutto, sbloccare affari in entrata come Bisseck e ancor di più Frattesi.