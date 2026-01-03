TMW – Cancelo, l’Inter ha fretta: sul tavolo l’ipotesi di uno scambio

L’Inter vuole portare Joao Cancelo a Milano ed è in attesa del sì del giocatore, ancora attratto dall’ipotesi Barcellona.

La dirigenza interista valuta diverse strade per accelerare l’operazione. Secondo quanto riportato da Niccolò Ceccarini nel suo editoriale per TMW, i nerazzurri stanno ragionando sulla possibilità di impostare uno scambio che coinvolga Acerbi o De Vrij.

“Per l’Inter Cancelo rappresenta la soluzione migliore possibile in questo momento. E per favorire il suo arrivo i nerazzurri stanno pensando di impostate uno scambio con Acerbi o De Vrij“, ha scritto Ceccarini.

La formula dello scambio potrebbe sbloccare definitivamente l’arrivo del terzino, consentendo ai nerazzurri di rinforzare la rosa senza gravare eccessivamente sul bilancio. L’assenza prolungata di Dumfries rende necessario un intervento rapido sul mercato invernale.