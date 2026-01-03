Inter-Bologna, i convocati da Italiano: due recuperi

Il Bologna si prepara alla trasferta di domani sera a San Siro. L’allenatore Vincenzo Italiano ha diramato la lista dei convocati per affrontare l’Inter: sono 26 i calciatori a disposizione del tecnico rossoblù.

Niccolò Cambiaghi è guarito dalla sindrome influenzale che lo aveva tenuto lontano dal campo nei giorni scorsi, una notizia che farà sorridere il tecnico. Torna a disposizione anche Heggem, squalificato nell’ultimo turno. Restano invece ai box Skorupski, alle prese con una lesione di medio-alto grado ai flessori della coscia destra, e Bernardeschi, fermo per la frattura della clavicola sinistra.

LA LISTA DEI CONVOCATI – Franceschelli, Pessina, Ravaglia; Casale, De Silvestri, Heggem, Holm, Lucumi, Lykogiannis, Miranda, Vitik, Zortea; Fabbian, Ferguson, Freuler, Moro, Pobega, Sulemana; Cambiaghi, Castro, Dallinga, Dominguez, Immobile, Odgaard, Orsolini, Rowe.