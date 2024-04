Bastoni, Barella e Thuram: “L’Inter ha già fissato il prezzo”

L’Inter non avrà necessità impellente di cedere i pezzi grossi nel prossimo calciomercato estivo, a differenza di quanto avvenuto dopo l’ultimo scudetto vinto nel 2021. All’epoca, l’addio di Hakimi in direzione Psg fu praticamente obbligato per esigenze di bilancio. Oggi la situazione è diversa, sebbene non si possano escludere partenze eccellenti. Si tratterà però di opportunità e offerte monstre, non di obbligo.

Secondo Tuttosport, c’è una cifra che potrebbe far vacillare i dirigenti nerazzurri per tre dei giocatori più preziosi della rosa di Simone Inzaghi, ovvero Alessandro Bastoni, Nicolò Barella e Marcus Thuram. La valutazione fissata in Viale della Liberazione sarebbe quella di 80 milioni di euro: a fronte di tale offerta, ogni scenario sarebbe possibile.

L’opinione di Passione Inter

In questo scenario bisogna tenere conto sicuramente della storia dei giocatori in questione e anche delle modalità d’acquisto. Bastoni e Barella sono due colonne della formazione titolare da ormai cinque stagioni: da un punto di vista sportivo, hanno partecipato a tutte le vittorie recenti del club e lo hanno fatto sempre da protagonisti; da un punto di vista economico, gli investimenti sono stati ormai ammortizzati quasi del tutto. Diverso è il discorso per Thuram, arrivato la scorsa estate a parametro zero: una sua cessione significherebbe plusvalenza totale, un po’ come accaduto con Onana nei giorni in cui il francese arrivava ad Appiano Gentile. Privarsi del numero 9, che si è ambientato alla grande nonostante stia vivendo un periodo di leggero appannamento, sarebbe però un grande peccato anche in relazione ai margini di crescita ancora da esplorare e alla straordinaria intesa creatasi con Lautaro Martinez.