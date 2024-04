L’affaticamento ai flessori riportato ieri terrà fuori Alessandro Bastoni dalla formazione titolare dell’Inter contro l’Udinese, sebbene la convocazione del difensore non sia del tutto da escludere e una decisione verrà presa solo oggi.

Simone Inzaghi, in ogni caso, sta già studiando come sostituire il mancino nel ruolo di terzo a sinistra di difesa. Il favorito in tal senso è sicuramente Carlos Augusto, già impiegato diverse volte in quel ruolo e totalmente recuperato dall’infortunio che lo aveva tenuto fuori contro Atletico Madrid e Napoli, visto lo spezzone giocato contro l’Empoli.

Non solo il brasiliano, però, perché il tecnico potrebbe mettere in pratica un esperimento già testato da diversi giorni ad Appiano: si tratta di Yann Bisseck come terzo a sinistra. Il tedesco, fino a questo momento, è sempre stato schierato sulla corsia opposta, ma potrebbe trattarsi dell’occasione utile per provarlo in un ruolo che d’altronde già ricopriva ai tempi dell’Aarhus.

La terza via, che però è piuttosto improbabile, porta al decentramento di Francesco Acerbi da terzo difensore mancino. L’ipotesi, però, prenderebbe piede solo con la possibilità di schierare Stefan De Vrij da centrale, ma l’olandese dovrebbe ritornare in gruppo solo fra oggi e domani, per cui è difficile pensare a un suo impiego da titolare.