Infortunio Bastoni, c’è già la decisione in vista di Udine

Alessandro Bastoni si è fermato ieri per un affaticamento muscolare al flessore. Il difensore nerazzurro, reduce da tre assist consecutivi, si è allenato a parte e lo staff medico lo ha sottoposto a un primo accertamento che ha escluso lesioni. Tra oggi e domani il classe 1999 verrà rivalutato in vista di Udinese-Inter in programma lunedì 8 aprile alle ore 20:45.

Se la convocazione resta in dubbio, una decisione è già stata presa: Bastoni non farà parte della formazione titolare che sfiderà i friulani. Inzaghi non vuole correre rischi, soprattutto a questo punto del campionato e con la prospettiva di poter vincere lo scudetto nelle prossime settimane. Il 22 aprile, inoltre, è in programma Milan-Inter, gara che Bastoni non vuole perdersi per nulla al mondo.