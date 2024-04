Gazzetta: “Inzaghi chiede tre acquisti per la sua Inter”

Simone Inzaghi ieri ha compiuto 48 anni, festeggiando il suo terzo compleanno da allenatore dell’Inter. Il club lo ha omaggiato sui social e alla Pinetina: un video celebrativo, una torta, una maglia con il numero 150 (come le sue presenze sulla panchina nerazzurra), gli auguri dei giocatori e un pranzo con la dirigenza.

Oggi La Gazzetta dello Sport si concentra sui regali che il tecnico piacentino può chiedere per il prossimo calciomercato estivo a Marotta e Ausilio, che si traducono principalmente in tre acquisti per altrettanti reparti: un attaccante, un difensore e un portiere.

Per quanto riguarda il primo ruolo, il preferito di tutti rimane Albert Gudmundssson del Genoa: l’islandese costa 30 milioni di euro e un finale in crescendo – per niente improbabile – potrebbe far lievitare ulteriormente la valutazione. Inzaghi sa che il classe 1997 potrebbe apportare alla rosa una qualità che ad oggi scarseggia, ovvero l’imprevedibilità che scaturisce dalla capacità nel dribbling.

La retroguardia, invece, potrebbe essere completata da Mario Hermoso, in scadenza con l’Atletico Madrid il prossimo 30 giugno e quindi possibile (terzo) parametro zero dell’estate nerazzurra dopo Taremi e Zielinski. Lo spagnolo è stato proposto in Viale della Liberazione da un intermediario, ma c’è forte concorrenza, soprattutto dalla Premier League. Una circostanza che costringe il club a offrire un ingaggio da top.

In merito al terzo ruolo, Inzaghi ha bisogno di un secondo portiere in grado di prendere gradualmente il posto da titolare di Sommer. Non è un segreto che l’obiettivo sia Bento, estremo difensore dell’Athletico Paranaense, un pallino per tutti ad Appiano Gentile. La titolarità con la Nazionale brasiliana acquisita nell’ultima sosta di marzo non aiuta a facilitare le negoziazioni, visto che il club carioca è pronto a chiedere di più rispetto ai 15 milioni di qualche settimana fa.