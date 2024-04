Ogni giorno che passa, specialmente nelle ultime settimane, non ci si stanca mai di assistere a iniziative bizzarre e grottesche. L’ultima è stata avviata da “Jdentità bianconera“, fondazione nata dall’idea di 12 tifosi della Juventus che oggi conta circa 20 avvocati ed è ripresa dall’edizione odierna di Tuttosport.

L’ente no profit ha inviato un esposto alle Procure di Milano e Roma, alla Procura Federale e alla Covisoc. Si tratta di un dossier da 61 pagine che mette in dubbio la possibilità dell’Inter di iscriversi al campionato di Serie A. Le “argomentazioni” dei tifosi bianconeri si fondano su due fattori: le mancate garanzie sulla continuità aziendale del club nerazzurro e i debiti paragonati al fatturato. Questi alcuni passaggi del comunicato di Jdentità bianconera.

“L’esposto si reputa necessario per porre all’attenzione degli organi competenti alcuni elementi destanti forti preoccupazioni, quale ad esempio, la fornitura da parte di FC Internazionale S.p.A. di garanzie a supporto della cosiddetta continuità aziendale. […] Secondo la documentazione da noi raccolta dopo approfondite ricerche nelle sedi opportune, la società di calcio FC Internazionale S.p.A. non avrebbe rispettato i requisiti minimi necessari per potersi iscrivere regolarmente al campionato di Serie A. […] Un ulteriore elemento di oggettiva crisi è dato dal livello degli oneri finanziari sul fatturato“.

“Per situazioni analoghe o addirittura meno gravi, Reggina e Siena non hanno potuto iscriversi al Campionato di serie B o serie C, rispettivamente. […] In sintesi, la Fondazione Jdentità Bianconera attraverso i propri legali, chiede agli organi preposti di dare evidenza di aver effettuato le dovute approfondite verifiche al fine di dimostrare che la società FC Internazionale S.p.A. sia effettivamente in possesso di tutti i requisiti necessari per la partecipazione al campionato di Serie A“.