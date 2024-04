Delegazione Inter in Cina per la nuova tournée: ECCO date e città

Si fa sempre più concreta la possibilità per l’Inter di affrontare in Cina la prossima tournée estiva. Il club nerazzurro, a questo proposito, ha mosso dei passi importanti la scorsa settimana per accelerare la chiusura dell’accordo.

Come svelato da calciomercato.com, una delegazione del club interista è stata a Chengdu, capitale della provincia di Sichuan individuata come meta per il ritiro della squadra di Simone Inzaghi. Tournée che dovrebbe svolgersi nell’ultima settima di luglio, con molta probabilità senza i diversi Nazionali che potrebbero essere impegnati fino a inizio mese tra Europeo e Coppa America.

Dalle relazioni riportate sui tavoli della sede di Viale della Liberazione, sono emerse impressioni positive in merito al livello delle strutture del centro sportivo visitato dagli uomini del club. Una tourneé fortemente voluta dal presidente dell’Inter Steven Zhang, desideroso di riabbracciare in patria ad un anno di distanza i suoi ragazzi.