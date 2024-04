All’Inter sicuri che Zhang rimarrà: svelato un indizio determinante

C’è una novità molto importante in casa Inter che, indirettamente, riguarda anche il futuro di Steven Zhang alla guida del club. Com’è noto, infatti, il prossimo 20 maggio scadrà il prestito concesso nel 2021 da Oaktree. Il presidente nerazzurro, a fronte di questa scadenza, dovrà necessariamente rifinanziare i circa 350 milioni di euro (interessi compressi) o posticipare almeno di un anno i termini per non perdere il controllo del club.

Come riportato questa mattina, rispetto al pessimismo dei giorni scorsi sta riprendendo quota la possibilità di rinnovare il prestito con Oaktree eventualmente con un tasso d’interesse superiore rispetto all’attuale 12% annuo. A conferma della volontà di Zhang di non perdere il controllo dell’Inter, è appena arrivato anche un nuovo indizio sulla prossima tournée nerazzurra.

Come riportato da calciomercato.com, il club ha fatto passi in avanti per chiudere l’accordo che potrebbe portare la squadra la prossima estate in ritiro in Asia. Nello specifico, si sta lavorando per una tournée in Cina per l’ultima settimana di luglio, fortemente voluta soprattutto dal presidente Zhang. Il numero uno dell’Inter, che non rientrerà in Italia neanche in vista dei festeggiamenti per la seconda stella, avrà così modo di riabbracciare la squadra dopo circa un anno.

Settimana scorsa alcuni uomini del club nerazzurro hanno già visitato il centro di allenamento individuato a Chengdu, capitale della provincia di Sichuan. Dalla relazione effettuata dalla delegazione interista, sono emerse impressioni decisamente positive sulle strutture individuate per accogliere per qualche giorno la squadra di Simone Inzaghi e contribuire alla preparazione della prossima stagione.

Segnale inequivocabile della voglia di Steven Zhang di tenersi, almeno per il momento, stretta l’Inter.