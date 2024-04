Nuova CESSIONE Inter con lo sconto: in Spagna a titolo definitivo

Come riportato negli ultimi giorni, il mercato in entrata dell’Inter della prossima estate dipenderà soprattutto dalle uscite. Il club nerazzurro, che per la prima volta non avrà l’obbligo di chiudere in attivo, cercherà di difendere tutti i suoi big da possibili assalti dall’estero.

L’obiettivo dei dirigenti nerazzurri è quello di ricavare un bottino da circa 30 milioni dei euro dalle cessioni dei numerosi esuberi attualmente in prestito. Tra questi, circa 6 milioni potrebbero essere garantiti da Lucien Agoumé.

Il centrocampista francese, passato in prestito lo scorso gennaio al Siviglia, ha avuto un buon impatto in Spagna. Fermato per oltre un mese da un infortunio muscolare, l’ex Inter è tornato in campo lo scorso 30 marzo nel finale del match vinto dagli andalusi sul Getafe.

Il club nerazzurro, che non ha mai realmente creduto nelle sue qualità, sarebbe disposto a ritrattare il diritto di riscatto fissato ad 8 milioni di euro con il Siviglia, concedendo uno sconto di 2/3 milioni.

A queste cifre, stando a quanto riportato da AS, gli spagnoli potrebbero seriamente pensare di acquistare il cartellino di Agoumé a titolo definitivo. A causa dei noti problemi economici vissuti negli ultimi anni, vorrebbero non farsi scappare un’occasione del genere e affidare al francese la chiavi della mediana.