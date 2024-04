La scadenza del prestito di Oaktree si fa sempre più vicina, ma Steven Zhang viaggia veloce verso il rinnovo dell’accordo con il fondo americano. Manca ancora la definizione della trattativa, ma nelle ultime settimane le parti si sarebbero mosse entrambe verso questa direzione.

Lo racconta La Gazzetta dello Sport, che sottolinea come il nuovo prestito avrà una scadenza temporale più breve, uno al massimo due anni, e con un tasso di interesse inevitabilmente più alto, il 12% la cifra più probabile al momento.

L’allungamento dell’accordo permetterebbe a Zhang di rimanere al comando dell’Inter, per proseguire così l’opera di risanamento del club. D’altronde, il lavoro svolto negli ultimi mesi è piaciuto a Oaktree e un nuovo orizzonte temporale apre le porte a scenari decisivi per il futuro dell’Inter.

Come ad esempio la questione stadio, che se dovesse risolversi porterebbe a un innalzamento del valore club e a un maggiore appeal per eventuali compratori. Perché la scadenza più breve voluta da Oaktree punta anche verso una definizione in tempi brevi del futuro societario.

Zhang non ha mai valutato l’Inter meno di un 1,2 miliardi di euro e, al momento attuale, non si sono palesati compratori pronti ad acquisire il club. Tuttavia, un futuro passaggio di mano del club potrebbe diventare una possibilità sempre più concreta nei prossimi anni.