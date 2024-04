Novità Bisseck: può cambiare ruolo. Inzaghi ci lavora

Arrivati a inizio aprile, Yann Bisseck è considerato all’unanimità un acquisto azzeccato da parte dell’Inter. Acquistato dall’Aarhus per 7 milioni di euro dilazionati in tre anni, il tedesco classe 2000 ha convinto tutti ad Appiano Gentile dopo lo scetticismo iniziale dovuto a un periodo di ambientamento. Il mese di dicembre, in particolare, si è rivelato fondamentale per il suo inserimento visti gli infortuni contemporanei di Pavard, De Vrij e Dumfries che lo hanno reso titolare: Bisseck non ha deluso, inanellando prestazioni positive contro Udinese, Lazio, Lecce e Genoa. In stagione, inoltre, ha già segnato 2 gol contro gli stessi salentini e il Bologna.

Fino a questo momento, il tedesco è sempre stato impiegato da terzo difensore di destra rimpiazzando appunto Pavard durante lo stop in infermeria. Unica eccezione i minuti di recupero nella prima giornata di campionato contro il Monza, quando Simone Inzaghi lo ha impiegato a sinistra. Ed è proprio in questa direzione – secondo il Corriere dello Sport – che il tecnico piacentino sta lavorando da qualche settimana, testandolo in allenamento sull’altra corsia. Non si tratterebbe di una prima volta, visto che i più attenti ricorderanno che – nonostante sia destro di piede – all’Aarhus veniva impiegato a sinistra e, nelle formazioni di inizio anno, Bisseck era considerato vice Bastoni.

Il classe 2000 è invece diventato il rimpiazzo di Pavard, mentre l’azzurro non ha un vero e proprio sostituto di ruolo. Quando è indisponibile o viene lasciato in panchina causa rotazioni, al posto di Bastoni vengono impiegati Acerbi o Carlos Augusto: due calciatori di fatto adattati, visto che il primo è un centrale e il secondo un esterno a tutta fascia.

Non è da escludere, dunque, che nelle prossime partite l’esperimento venga proiettato in partita e non più sui campi di Appiano Gentile. Magari a scudetto già vinto, quando da inseguire ci saranno “soltanto” i record, o magari a gara in corso nei prossimi impegni. Spostare definitivamente Bisseck a sinistra consentirebbe a Inzaghi di “riequilibrare” le rotazioni, che al momento pendono verso destra, dove c’è abbondanza rispetto alla corsia mancina. Il tedesco diventerebbe back-up di Bastoni, mentre Darmian sarebbe il cambio di Pavard.