Fassone: “Futuro Suning? Amici all’Inter mi hanno confermato una cosa”

Continua a tenere banco il futuro incerto di Suning e di Steven Zhang alla guida dell’Inter, quando manca un mese e mezzo al 20 maggio, data di scadenza per la restituzione del prestito a Oaktree. Intervistato da Radio Sportiva ha parlato della questione anche Marco Fassone, ex direttore generale nerazzurro dal 2012 al 2015.

“Da un punto di vista di gestione, l’Inter è all’apice. C’è grande armonia fra i dirigenti e tutto funziona, me lo confermano gli amici che ho nel club. Io dubito che succeda ciò che è successo al Milan, Oaktree non è un fondo interventista come Elliott che prese il club“.

Secondo Fassone, ci sono solo due strade per il futuro societario: “Le opzioni sono: rifinanziamento oppure trovare un nuovo acquirente. Ci sono due advisor come Goldman Sachs e Raine Group che stanno lavorando. Ci sono quindi due soluzioni: o rifinanziamento o nuovo proprietario. Io prevedo una di queste due ipotesi“.

Sul tema rinnovi: “Marotta e Ausilio hanno dimostrato negli anni di saper gestire queste cose. L’Inter ha ancora disponibilità economica del prestito iniziale di Oaktree (275 miloni erogati nel 2021, ndr), ma visto che la scadenza è a maggio ci saranno delle settimane di attesa. Tengono le briglie per poi prendere le decisioni a maggio, quando tutto sarà più chiaro“.