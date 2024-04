Inter, tornano dell’infortunio: subito tra i convocati di Udine

Giungono buone notizie in casa Inter dalla seduta di questa mattina andata in scena ad Appiano Gentile. Simone Inzaghi ha finalmente ritrovato in gruppo ben due pedine: Marko Arnautovic e Juan Cuadrado hanno infatti ripreso a lavorare coi compagni.

L’attaccante austriaco, fermato da un nuovo infortunio muscolare lo scorso mese a Bologna, rientrerà tra i convocati di Udine. Non ancora al meglio della condizione, invece, Cuadrado, che avrà bisogno di qualche settimana di riatletizzazione prima di poter tornare completamente a disposizione.

Infine, come riportato da Sky Sport, un aggiornamento anche sul recupero di Stefan de Vrij. Il centrale olandese tra domani e sabato è atteso al ritorno in gruppo e può quindi rientrare in corsa per un posto tra i convocati verso Udinese-Inter di lunedì 8 aprile.