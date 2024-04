Inter, incubo Cuadrado: slitta ancora il rientro

Stagione decisamente senza fortuna per Juan Cuadrado con la maglia dell’Inter. Dopo una prima parte giocata a singhiozzo per via di numerosi guai fisici, lo scorso dicembre l’esterno prelevato a parametro zero dalla Juventus era stato costretto a sottoporsi ad un intervento chirurgico al tendine d’Achille.

Il suo rientro in campo, previsto per l’inizio di questo mese, è regolarmente avvenuto e – almeno sotto l’aspetto clinico – ha compiuto l’intero processo di guarigione. Per rivederlo tra i convocati, però, potremmo dover attendere sino all’ultima settimana di aprile e dunque allo scontro di San Siro con il Torino.

Questo perché, come spiegato da La Gazzetta dello Sport, la lunghissima assenza di questa stagione imporrà a Cuadrado una completa riatletizzazione, una sorta di preparazione fisica da zero prima di poter tornare a disposizione di Simone Inzaghi per gli ultimi impegni del campionato.