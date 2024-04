Inter, la firma slitta dopo lo Scudetto: Arabia e Premier sul difensore

La grande tentazione dell‘Inter per la difesa dovrà attendere ancora qualche settimana. Diventato l’obiettivo numero uno di Simone Inzaghi per il reparto arretrato della prossima stagione, Mario Hermoso incontrerà i nerazzurri solamente una volta chiuso aritmeticamente il discorso Scudetto.

Il centrale spagnolo non rinnoverà con l’Atletico Madrid e potrebbe diventare il terzo acquisto a parametro zero dell’Inter dopo quelli già legati a Zielinski e Taremi. In questo caso, però, la concorrenza nei confronti del calciatore è molto alta e il tempo a disposizione inferiore, mentre sono molteplici i fattori in gioco che potrebbero orientare in un senso o in un altro la trattativa.

Come scritto nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, su Hermoso vi è innanzitutto la corte di West Ham e Aston Villa, disposte a pagare un ingaggio decisamente più alto rispetto a quello offerto dai nerazzurri. L’Inter, dalla sua, garantirebbe invece allo spagnolo la certezza di giocare Champions League, Mondiale per Club e di ambire ad obiettivi prestigiosi.

Chi spaventa di più in questo momento, invece, è la solita Arabia Saudita. Tra Atletico Madrid e il calcio del Golfo esiste un canale diretto: dopo l’addio di Carrasco a far le valigie potrebbero essere Angel Correa e lo stesso Mario Hermoso. Anche qui tanto passerà dalla volontà dello spagnolo e dalle priorità fissate in questa fase della sua carriera.