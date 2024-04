Inter, NUOVO obiettivo dal Bologna. CdS: “Affare da 20 milioni”

Si aggiunge un nuovo nome alla lista dei profili osservati dai dirigenti dell’Inter per la prossima estate. Anche in questo caso si tratta di un difensore centrale, tra i più sorprendenti per rendimento dell’ultima stagione in una delle squadre in assoluto più apprezzate come il Bologna di Thiago Motta.

Come scritto dal Corriere dello Sport, infatti, l’Inter avrebbe puntato il mirino su Sam Beukema. Il centrale olandese, prelevato la scorsa estate dai rossoblù per 9 milioni di euro dall’AZ Alkmaar, potrebbe diventare la nuova alternativa a Pavard dopo aver sondato anche altri profili decisamente più costosi.

E’ vero che Beukema ha raddoppiato in una sola annata il suo valore, ma il costo complessivo di un affare con il Bologna non dovrebbe superare i 20 milioni di euro. Una cifra sensibilmente più bassa rispetto a quelle richieste da Atalanta e Torino per Scalvini e Buongiorno, ma anche rispetto ai circa 25 di Schuurs, peraltro al rientro da un infortunio al crociato.

Il Bologna sa bene che uno tra l’olandese e Calafiori potrebbe realisticamente partire in estate e, considerate le cifre più basse, Beukema sembra essere il principale indiziato. Simone Inzaghi, che sta già lavorando sullo spostamento definitivo di Bisseck sul centro sinistra come vice Bastoni, utilizzerebbe a quel punto il difensore rossoblù come primo ricambio a destra di Pavard.

L’opinione di Passione Inter

Con Beukema si arricchisce la lunghissima batteria di difensori centrali seguiti dall’Inter per la prossima estate. Dai costosi Scalvini e Buongiorno, passando per Schuurs e Bijol. In prima fila, però, ci rimane ancora Mario Hermoso, unico parametro zero insieme a Lloyd Kelly in orbita nerazzurra. Chissà quale tra questi riuscirà davvero a spuntarla in una corsa che inizia a farsi appassionante.