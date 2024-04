Icardi-Juve, l’indizio social di Wanda Nara è clamoroso

Mauro Icardi può tornare in Italia. Lo abbiamo detto e scritto tante volte in questi anni, dopo le sei stagioni vissute all’Inter e il bel rapporto mai nascosto con il nostro Paese. Un possibile indizio in tal senso arriva da Wanda Nara, moglie e agente dell’attaccante come di consueto molto attiva sui social.

In una story su Instagram, l’argentina ha pubblicato una foto che la ritrae seduta in automobile con addosso – in bella vista – una felpa della Juventus. Un look che deriva da una scelta “innocente” o qualcosa di più? Di seguito la foto.