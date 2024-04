Futuro Inter: “Con Oaktree al comando i tifosi devono essere preoccupati”

Lo scenario che Oaktree escuta il pegno da Steven Zhang diventando proprietario dell’Inter non può essere escluso, vista la scadenza per la restituzione del prestito prevista il prossimo 20 maggio.

A parlarne è stato anche Pippo Russo, docente all’Università di Firenze e giornalista, ospite su TvPlay: “Oaktree al comando? Sicuramente il tifoso interista dovrebbe avere qualche preoccupazione e perplessità. Da ciò che filtra, non sembra che Oaktree voglia diventare proprietario della società e sviluppare un business calcistico come ha fatto Elliott col Milan. Da ciò che filtra vorrebbe rivenderla. Si entrerebbe in un passaggio piuttosto complicato per le sorti sportive“.