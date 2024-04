Bisseck, ecco l’aumento di stipendio: quanto guadagnerà

Yann Bisseck è sicuramente uno degli acquisti estivi azzeccati da parte dell’Inter, che si prepara a mettere nero su bianco un riconoscimento economico vista la buona stagione d’esordio in maglia nerazzurra.

Il difensore tedesco ha firmato in estate un quinquennale con la Beneamata e attualmente percepisce un ingaggio da 750.000 euro netti, che – secondo La Gazzetta dello Sport – salirà a 1,2 milioni annuali. Nel contratto del classe 2000, fra l’altro, è presente una clausola che prevede di arrivare a questa cifra a determinate condizioni, quali il raggiungimento di un certo numero di presenze. Se l’aumento “automatico” non dovesse scattare, però, Marotta e Ausilio sono comunque pronti ad accontentare il giocatore. Un segnale di quanto il club nerazzurro creda nel difensore, che negli ultimi giorni Simone Inzaghi sta provando in un nuovo ruolo.

In casa Inter, al momento, si sta verificando inoltre se il Decreto Crescita possa essere ancora applicabile su Bisseck, il cui ingaggio a luglio era stato soggetto a tassazione agevolata. Non essendo più i benefici fiscali in vigore, i nerazzurri potrebbero contare sugli emendamenti del decreto legge Milleproroghe relativi alle agevolazioni per i lavoratori impatriati.