Sky – Skriniar ha già firmato con il Psg: può partire subito

Nonostante gli sforzi fatti negli ultimi mesi dalla società, Skriniar ha infatti deciso di non accettare la proposta per il rinnovo e tentare una nuova avventura in Francia. Rimane da capire se il Psg riuscirà a portarlo subito in Francia o se dovrà attendere la scadenza del contratto della prossima estate. L'Inter ha infatti rifiutato una prima proposta da 10 milioni di euro per la cessione immediata e si aspetta almeno il doppio per lasciarlo andare entro la scadenza del mercato invernale.