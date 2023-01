Mercato – Inter, 2 nomi per sostituire subito Skriniar: occhi in Francia e Inghilterra

Il club nerazzurro avrebbe già individuato due possibili alternative allo slovacco

Antonio Siragusano

In seguito alla firma già depositata da Milan Skriniar nel precontratto con il Paris Saint Germain, l'Inter potrebbe decidere di lasciare andare subito il centrale slovacco e andare alla ricerca di un suo sostituto. Nella gara di ieri, nella stessa posizione, Matteo Darmian ha dimostrato di poter essere una buonissima alternativa. Ma, nonostante la grande applicazione e gli ottimi risultati raccolti contro la Cremonese, l'ex Manchester United rimane pur sempre un 'adattato' e potrebbe non garantire la stessa solidità difensiva.

Per questa ragione, come riportato da Sky Sport, l'Inter starebbe seriamente valutando due profili da aggiungere subito in squadra in caso di partenza di Skriniar entro la fine del calciomercato invernale. Il primo è Tiago Djalò, centrale portoghese di proprietà del Lille. I francesi, però, non sembrano essere disposti a lasciare andare il difensore classe 2000 già in questa sessione.

Il secondo nome è quello di Victor Lindelof, di proprietà del Manchester United e già accostato più volte al campionato italiano. Anche in questo caso non si tratta di un affare semplice visto che i Red Devils non aprono al prestito di sei mesi, ma solo alla cessione a titolo definitivo per il centrale svedese.

L'OPINIONE DI PASSIONE INTER

In entrambi i casi, l'impressione è che si tratti di soluzioni d'emergenza. Tra i due, per ragioni anagrafiche, convince sicuramente di più Djalò, sei anni più giovane rispetto a Lindelof. Da non sottovalutare comunque la prova espressa da Matteo Darmian contro la Cremonese come terzo centrale. Se Dumfries riuscirà a riconfermare da qui a fine stagione i progressi visti nel secondo tempo di ieri sera, l'ex Parma potrà essere utilizzato da Simone Inzaghi definitivamente come braccetto di destra.