GdS – Lukaku in bilico, l’Inter riflette: “Non se l’aspettava nessuno”

L'attaccante belga non ha rispettato fin qui le attese riposte nei suoi confronti

Antonio Siragusano

Entrato nel finale di gara per mettere nelle gambe una ventina di minuti preziosi, anche ieri sera Romelu Lukaku non ha avuto un grande impatto sul match vinto contro la Cremonese. Il centravanti belga è in evidente ritardo di condizione, causato dai tanti infortuni accusati dal suo ritorno a Milano ad oggi. Inevitabilmente, anche per questa ragione, l'Inter da qualche settimana ha cominciato a porsi degli interrogativi sul futuro dell'attaccante in prestito dal Chelsea.

Simone Inzaghi, che tanto desiderava di poter riabbracciare l'attaccante solamente incrociato per qualche giorno nel ritiro del 2021, non ha mai avuto a disposizione il miglior Lukaku. Di questo passo, qualora non dovesse migliorare il rendimento dell'attaccante, il prestito con il Chelsea potrebbe non essere rinnovato.

Come raccontato questa mattina sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, in viale della Liberazione "sono in corso valutazioni approfondite". Si tratta di valutazioni tecniche che la scorsa estate nessuno in casa Inter"immaginava possibili" e che lasciano presagire un nuovo possibile divorzio a fine stagione.

L'OPINIONE DI PASSIONE INTER

Rimane poco da aggiungere rispetto alla considerazione espressa questa mattina sulle pagine della rosea. In assenza di 'prove', giudicare quello che è stato sino ad oggi il ritorno di Romelu Lukaku all'Inter risulta quasi impossibile. Un prestito oneroso, però, costato ben 8 milioni di euro più bonus: una cifra che il club nerazzurro dovrebbe nuovamente versare al Chelsea per rinnovare l'accordo a titolo temporaneo. Insomma, non risulta affatto sorprendente se la società stia seriamente pensando di chiudere i rapporti a fine stagione.