Inter, per la difesa proposto Dan-Axel Zagadou come svincolato: ecco chi è

Il calciomercato non si ferma mai in casa Inter . Anche oggi giornata caldissima sul fronte difesa, con la comparsa di un nome totalmente nuovo: Dan-Axel Zagadou . I suoi procuratori, racconta Fabrizio Romano , sono stati oggi nella sede di Viale della Liberazione e hanno proposto il suo nome al management interista. Attualmente Zagadou risulta essere svincolato , poiché il suo contratto con il Borussia Dortmund è scaduto esattamente 8 giorni fa, il 30 giugno 2022. Vediamo insieme chi è Dan-Axel Zagadou .

Difensore centrale francese, di piede mancino, classe 1999. È molto forte fisicamente (196 cm per circa 90 kg di peso) e si è formato calcisticamente nel settore giovanile del Paris Saint-Germain. In virtù del fatto che l'Inter sta ancora cercando il sostituto di Andrea Ranocchia, ovvero un difensore con cui poter completare la panchina, quello di Zagadou potrebbe essere un profilo interessante, in rapporto costo-età. Il grosso problema, però, è la tenuta fisica: nelle ultime tre stagioni (dalla 2019/20 in poi) infatti, il difensore ha saltato per infortunio ben 61 partite, per un totale di 451 giorni ai box. Tra i vari problemi accusati emergono anche un'operazione al ginocchio, una rottura parziale del legamento collaterale mediale e una successiva rottura totale del medesimo legamento.