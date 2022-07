Inter, c’è il blitz per Bremer: incontro e offerta avanzata al Torino

L'Inter vuole accelerare per Bremer

Bremer può arrivare anche senza la cessione di Milan Skriniar. Questa è una delle cose più importanti da tenere a mente: i nerazzurri lo stanno dimostrando con i fatti. La trattativa tra Inter-PSG per Skriniar ha un ultimatum, mentre quella per Bremer sta per spiccare il volo. Ieri c'è stato un incontro tra il d.s. del Torino Vagnati e Piero Ausilio. Si è ovviamente parlato di Bremer e i discorsi sono stati portati avanti.