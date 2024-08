Clamoroso dalla Spagna: “Chiesa non può andare al Barcellona”

L’operazione che dovrebbe portare Federico Chiesa al Barcellona potrebbe saltare. Ne è convinto il quotidiano madrileno Marca, dove – contrariamente a quanto viene affermato in Italia e anche su alcuni giornali spagnoli – si afferma con sicurezza che ad oggi il trasferimento non può essere concretizzato. Si tratta di un’operazione molto delicata per la Juventus, visto che il giocatore è fuori dal progetto e il suo contratto andrà in scadenza il 30 giugno 2025.

Secondo Marca, ci sono due motivi per i quali – ad oggi – l’opzione è da escludere. Il primo è rinvenibile nelle regole del Fair Play Finanziario, perché il Barça “non è riuscito a ricavare spazio salariale sufficiente per aggiungere ulteriori ingaggi, come dimostra la questione relativa al tesseramento di Dani Olmo“. Quest’ultimo, infatti, è arrivato dal Lipsia ma non è ancora stato tesserato e dunque non giocherà neppure la partita di domani contro il Rayo Vallecano. Per Chiesa, i catalani dovrebbero versare circa 12 milioni di euro e farsi carico dell’ingaggio dell’ex Fiorentina.

Il quotidiano madrileno, inoltre, solleva anche un’altra questione: quella relativa agli spazi in rosa nel reparto d’attacco. A sinistra, infatti, possono giocare ben quattro giocatori: Raphinha, Ferran Torres, Ansu Fati (quest’ultimo infortunato) e Pau Victor.

Su Chiesa, come sappiamo, l’Inter resta vigile ma soprattutto per un eventuale arrivo nella sessione di calciomercato di gennaio, oppure eventualmente fra un anno come ingaggio a parametro zero.