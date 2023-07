Sta succedendo davvero qualcosa di clamoroso per il mercato dell’Inter. La dirigenza nerazzurra avrebbe completato gli ultimi dettagli per la cessione di André Onana al Manchester United, raggiungendo nel frattempo l’accordo con il Chelsea per Romelu Lukaku a quota 35 milioni di euro. Secondo quanto riferisce Sky però nelle ultime ore è successo qualcosa di incredibile: “Il caso Lukaku diventa un vero e proprio intrigo – racconta Gianluca Di Marzio – perché l’Inter oggi è pronta a chiudere l’operazione con il Chelsea, forte della cessione di Onana allo United, è pronta a offrire 35 più di 5 bonus. Non è casuale questa cifra, perché mercoledì a Londra la Juventus ha offerto la stessa cifra ovvero 37,5 più 2,5 di bonus quindi 40. Una cifra però condizionata a una cessione di Vlahovic entro il 4 agosto. Il Chelsea invece preferirebbe fare l’operazione in tempi brevi. Quindi oggi il Chelsea è pronto a chiudere con l’Inter, quindi cosa manca? Manca che il giocatore non sta rispondendo all’Inter, non risponde ai dirigenti dell’Inter. Non risponde alle sollecitazioni per chiudere questa operazione e l’Inter molto amareggiata, molto infastidita sia per questo ma anche perché ha capito che evidentemente il giocatore ha dato un’apertura forte alla Juventus. Altrimenti la Juventus non sarebbe andata a Londra a cercare di bloccare l’operazione con il Chelsea. Quindi Lukaku ha aperto alla Juve, ha parlato con il suo avvocato. Adesso che l’Inter vuole chiudere l’operazione, non riesce a chiudere col giocatore. Non è escluso che l’Inter faccia una retromarcia a u nelle prossime ore, che abbandoni questa pista Lukaku e vada su altre alternative che ha già in piedi. Sempre che Lukaku nelle prossime ore non mostri dei segnali diversi rispetto ai suoi dirigenti e ai suoi compagni di squadra. Non sappiamo il motivo per cui Lukaku sta avendo un comportamento del genere, se amareggiato per le esclusioni dalle gare importanti, ma facciamo cronaca e la cronaca oggi dice che l’Inter è pronta a chiudere per Lukaku e Lukaku non risponde all’Inter. L’Inter è molto nervosa e infastidita“.

L’opinione di Passione Inter

Incredibile. O Lukaku spiega entro pochi minuti cosa sta accadendo o l’Inter ha l’obbligo di interrompere ogni tipo di contatto e virare sulle alternative senza indugio.