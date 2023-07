Mercato – L’Inter ha scelto Sommer: affare in chiusura

Mentre si sta consumando il clamoroso intrigo Romelu Lukaku, l’Inter deve muoversi anche per la porta dove André Onana è pronto a volare al Manchester United. Secondo l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio la dirigenza nerazzurra sta chiudendo l’accordo con l’esperto Yann Sommer e nelle prossime ore busserà al Bayern Monaco per provare a trovare un’intesa inferiore ai 6 milioni della clausola rescissoria. Se i bavaresi non accetteranno, l’intenzione degli uomini mercato interisti è comunque quella di procedere all’acquisto dello svizzero pagando dunque la clausola.