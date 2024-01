Dybala-Inter, ritorno di fiamma? Marotta fiuta l’OCCASIONE

Arrivato alla Roma nell’estate 2022, dopo mesi in cui sembrava promesso sposo dell’Inter, Paulo Dybala può ritornare di moda per molti club. Nel contratto dell’argentino, in scadenza il 30 giugno 2025, è infatti prevista una clausola rescissoria valida sia in Italia che all’estero.

La cifra è di 13 milioni di euro: una vera e propria occasione per molti club fra cui proprio l’Inter, con Beppe Marotta che non ha mai nascosto il suo debole calcistico per la Joya. Tuttavia, la clausola di Dybala è caratterizzata da una particolarità.

Roma, come funziona la clausola di Dybala

I 13 milioni di euro per portarlo via dalla Roma sono validi sia per i club italiani che esteri. Tuttavia, se a pagare la cifra fosse una squadra di Serie A, i giallorossi avrebbero l’ultima parola perché potrebbero “annullare” la possibilità versando un bonus compreso fra i 3 e i 5 milioni di euro a Dybala. Qualora invece fosse un club estero a farsi avanti, la Roma sarebbe fuori dai giochi.

Sull’argentino, oltre all’Inter, ci sarebbero diversi club europei fra cui Chelsea, Tottenham, Newcastle, Manchester United e Atletico Madrid, oltre alla solita pista araba che porterebbe all’Al Nassr.

Ovviamente, in tutta questa vicenda rimane fondamentale la volontà del giocatore, che fino a questo momento non ha dato segnali che lascino pensare a un futuro lontano da Roma nell’immediato. Ma la clausola attiva già in questo mercato di gennaio invita tutti a tenere gli occhi aperti sulla sua situazione.