Arabia, Turchia e Como: Correa, qualcosa si muove

Dal 1° luglio prossimo, Joaquin Correa farà ritorno all’Inter dopo la fallimentare esperienza annuale in prestito al Marsiglia. Il club francese non riscatterà l’argentino, la cui permanenza sarebbe stata obbligatoria (per 10 milioni) solo in caso di qualificazione in Champions League: condizione che non si è verificata.

Difficile che il classe 1994 possa far parte della rosa nerazzurra nella prossima stagione, nonostante il feeling datato con Simone Inzaghi. In Viale della Liberazione, piuttosto, ci si guarderà intorno alla ricerca di acquirenti, visto anche il contratto in scadenza nel 2025 che impedisce un prestito.

Secondo La Gazzetta dello Sport, Correa può entrare nel mirino dei danarosi club dell’Arabia Saudita e inoltre ha molti estimatori in Turchia. Resta poi da verificare l’interesse del neopromosso Como rilanciato qualche settimana fa, anche se per il momento è stato smentito.