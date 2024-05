Il piano di Oaktree: “Nuova Inter, la Champions prima del campionato”

Il fondo Oaktree ha preso ufficialmente il controllo dell’Inter solo da pochi giorni, ma i primi incontri sono già stati utili per recepire le prime indicazioni della nuova proprietà, anche dal punto di vista prettamente sportivo. Fra queste – secondo La Gazzetta dello Sport – c’è anche la priorità in vista della stagione 2024-25, che si chiamerà Champions League più che Serie A.

Gli statunitensi vogliono una squadra in grado di ripetere la cavalcata di un anno fa, che portò i nerazzurri a giocarsela fino a Istanbul contro il Manchester City. Un desiderio che nasce principalmente da un motivo: la Champions è da sempre generatrice di ricavi, ma nella prossima stagione – con la nuova formula – lo sarà ancora di più.

Un’Inter al top in Europa, inoltre, darebbe grande visibilità al club e ne incrementerebbe anche il valore di mercato, nell’ottica di una futura cessione della società. Oaktree ha parlato di “lungo termine” e si è già messa in contatto con le istituzioni italiane, ma resta comunque un fondo, il cui obiettivo – prima o dopo – sarà monetizzare il più possibile dalla vendita delle quote in suo possesso.