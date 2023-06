Mercato – Correa in partenza: due nomi in pole per sostituirlo

Se per Edin Dzeko qualche spiraglio sulla permanenza ancora rimane, il discorso è diverso per Joaquin Correa ormai da considerarsi in uscita dall’Inter. Germania e Turchia, tra cui il Fenerbahce, hanno manifestato interesse nei confronti dell’argentino che però, secondo La Gazzetta dello Sport, aspetta chiamate più prestigiose. In ogni caso lo stesso quotidiano racconta che gli uomini mercato nerazzurri si stanno muovendo anche sul possibile erede e due nomi vengono considerati in pole: Dodi Lukebakio dell’Hertha Berlino di cui vi abbiamo parlato su Passione Inter e Folarin Balogun di proprietà dell’Arsenal.

L’opinione di Passione Inter

Correa ha avuto le sue chance ed è giusto voltare pagina, sperando di trovare una sistemazione che non comporti pesanti minusvalenze. Di Lukebakio abbiamo parlato, Balogun è un profilo molto interessante ma i costi dell’operazione in questo momento sembrano molto elevati (valutazione da almeno 40 milioni di euro).