Inter, si cerca un attaccante. “Pronto lo scambio, c’è l’ok di Inzaghi”

Il mercato di gennaio si avvicina e la dirigenza nerazzurra attende di conoscere l’entità di un eventuale budget per la sessione invernale, alla luce della lunga assenza cui andrà incontro Juan Cuadrado. Tuttavia, c’è anche un altro reparto in cui la rosa di Inzaghi avrebbe bisogno di rinforzi: l’attacco. Marotta e Ausilio sanno di non avere fondi a disposizione e per questo bisognerà ricorrere a formule creative.

Secondo Libero, la punta potrebbe arrivare con uno scambio di prestiti sull’asse Milano-Salerno: Boulaye Dia all’Inter, Stefano Sensi in Campania. Ci sarebbe, secondo il quotidiano milanese, l’ok di entrambi i fratelli Inzaghi, alla guida delle due squadre. L’attaccante senegalese classe 1996 (l’anno scorso 16 gol in Serie A) sembra essere in rotta con l’ambiente a Salerno e sposerebbe con entusiasmo l’ipotesi Inter.

Tuttavia, il nodo riguarda la situazione contrattuale del centrocampista nerazzurro, che è in scadenza il prossimo 30 giugno. Se le cose rimanessero così, la formula del prestito non sarebbe praticabile. A quel punto, l’Inter avrebbe due opzioni: rinnovare il contratto di Sensi e poi girarlo in prestito alla Salernitana, oppure procedere alla rescissione anticipata già nel mese di gennaio.