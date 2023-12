Acerbi, prima volta da ex all’Olimpico: c’è un ricordo da CANCELLARE

Francesco Acerbi si prepara alla prima da ex all’Olimpico contro la Lazio. La scorsa stagione, infatti, i nerazzurri fecero visita ai biancocelesti il 26 agosto 2022, quando il difensore era ancora un separato in casa nella Capitale e aspettava pazientemente (ma non troppo) il trasferimento a Milano.

L’accoglienza è facilmente prevedibile, perché Acerbi non si è lasciato bene con l’ambiente laziale, fra esultanze e dichiarazioni polemiche nella stagione 2021-22, la prima di Maurizio Sarri, con il quale il feeling non è mai scattato, a differenza delle grandi stagioni vissute con Simone Inzaghi. Saranno fischi sonori a ogni tocco di palla, come accade ormai da anni all’altro ex Stefan De Vrij.

Acerbi, peraltro, ha vissuto un piccolo antipasto lo scorso 30 aprile, quando ha affrontato la Lazio a San Siro e dal settore ospiti piovevano fischi. Il Leone vuole cancellare proprio quel ricordo, che coincide con una delle poche (forse unica) prestazioni insufficienti con la maglia interista. Acerbi, infatti, perse palla in occasione del gol di Felipe Anderson e fu protagonista in negativo di alcuni inusuali svarioni difensivi. L’Inter, comunque, riuscì poi a ribaltare la gara e vincere 3-1.