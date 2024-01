Denzel Dumfries non si vede in campo dallo scorso 6 gennaio, giorno di Inter-Verona. La scelta di Simone Inzaghi non è passata inosservata e dietro potrebbe esserci, oltre a una condizione non ottimale, anche qualcosa di più.

L’esterno olandese, in scadenza di contratto nel giugno 2025 con l’Inter, è infatti molto lontano dal prolungamento con i nerazzurri e per questo motivo il club è già entrato nell’ordine di idee di cederlo quest’estate, per non ripetere il caso Skriniar. Tuttavia, dall’Inghilterra e nello specifico dal The Sun arriva una bomba di mercato: l’Inter può vendere Dumfries subito, già in questa finestra di gennaio.

A testimoniarlo, infatti, sarebbe una proposta pervenuta dalla sede nerazzurra al Manchester United: si tratta di uno scambio con Aaron Wan-Bissaka. Tuttavia, i Red Devils avrebbero rifiutato la proposta perché vogliono mantenere in rosa il terzino inglese classe 1997, originariamente in scadenza nel prossimo giugno ma per il quale lo United ha già attivato la clausola di rinnovo automatico unilaterale.

Dumfries, in ogni caso, rimane un indiziato a partire e bisognerà continuare a seguire la pista United, visto la presenza dell’allenatore e connazionale Erik ten Hag, da sempre grande estimatore del numero 2 nerazzurro.