Dazn arriva in Italia GRATIS: ecco cosa cambia

La piattaforma di streaming Dazn, che detiene i diritti tv parziali per la Serie A dalla stagione 2018-19 e totali dal 2021-22, lancia Dazn Free, offrendo la possibilità di guardare alcuni contenuti in maniera totalmente gratuita.

Cosa sarà possibile vedere gratis? È la stessa piattaforma a dare alcune anticipazioni sul proprio sito ufficiale: ci saranno notizie, statistiche, dati, pronostici, ma anche highlights di campionati esteri oltre a partite in chiaro. Fra queste, gare di Liga spagnola, campionato portoghese e FA Cup inglese.

La prima gara visibile gratuitamente in Italia sarà quella in programma Tottenham-Manchester City di FA Cup, in programma venerdì 26 gennaio; il 31 l’esordio della Liga con Barcellona-Osasuna e il 3 febbraio il campionato portoghese con Porto-Rio Ave.

Spazio anche al calcio femminile, con Roma-Sampdoria (27 gennaio) e Milan-Fiorentina (3 febbraio) di Serie A.