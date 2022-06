Inter e Dybala pronte a dirsi sì! A ore l’ultimo incontro, poi la firma

Paulo Dybala e l'Inter sono finalmente pronti a dirsi sì. Tra domani e martedì, infatti, è previsto l'ultimo contatto tra Beppe Marotta e l'agente dell'argentino, Jorge Antun, per confermare in via definitiva la volontà di legarsi insieme. Come spiega l'edizione odierna de La Gazzetta Sportiva, la proposta interista è ormai chiara: contratto triennale (con opzione per un quarto anno) da 6 milioni di euro netti più bonus all'anno. La cifra finale, in caso di bonus centrati, dovrebbe toccare quei 7 milioni totali chiesti inizialmente da Dybala, con i quali si allineerebbe ai calciatori più pagati della rosa interista.